Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +17°

17:00, 26 апреля 2018
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В столице похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 апреля в столице пройдет дождь, температура до +17°.

Ночь на 26 апреля в Киеве стала самой теплой с 1881 года

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 6,6 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:43, а зайдет в 20:09.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди, температура до +25°.

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