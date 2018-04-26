Завтра в Киеве пройдет дождь, температура до +17°
В столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 апреля в столице пройдет дождь, температура до +17°.
Ночь на 26 апреля в Киеве стала самой теплой с 1881 года
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 6,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:43, а зайдет в 20:09.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди, температура до +25°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+22°... +10°
-
Днепр+27°... +12°
-
Донецк+26°... +10°
-
Житомир+21°... +10°
-
Запорожье+27°... +11°
-
Ивано-Франковск+19°... +9°
-
Киев+22°... +10°
-
Кировоград+27°... +11°
-
Луганск+27°... +11°
-
Луцк+17°... +8°
-
Львов+16°... +6°
-
Николаев+27°... +11°
-
Одесса+23°... +12°
-
Полтава+26°... +11°
-
Ровно+17°... +8°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+23°... +9°
-
Тернополь+18°... +9°
-
Харьков+26°... +11°
-
Херсон+26°... +10°
-
Хмельницкий+20°... +9°
-
Черкассы+26°... +11°
-
Чернигов+18°... +9°
-
Черновцы+23°... +11°
Виргиния, США
+ 14 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +14 °
Влажность: 60 %
Давление: 747 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:18
Закат 19:57
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей