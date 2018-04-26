В Украине завтра пройдут дожди, во многих областях похолодает (видеопрогноз)
Теплее всего будет на востоке страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди, температура до +25°.
Ночь на 26 апреля в Киеве стала самой теплой с 1881 года
На востоке практически без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +25°.
На западе Украины без осадков. Температура до +19°.
В северных областях пройдут дожди. Температура до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура до +23°.
Согласно народному прогнозу, 27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 апреля
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Погода в Украине
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Винница+22°... +10°
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Днепр+27°... +12°
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Донецк+26°... +10°
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Житомир+21°... +10°
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Запорожье+27°... +11°
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Ивано-Франковск+19°... +9°
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Киев+22°... +10°
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Кировоград+27°... +11°
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Луганск+27°... +11°
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Луцк+17°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+27°... +11°
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Одесса+23°... +12°
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Полтава+26°... +11°
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Ровно+17°... +8°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+23°... +9°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+26°... +11°
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Херсон+26°... +10°
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Хмельницкий+20°... +9°
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Черкассы+26°... +11°
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Чернигов+18°... +9°
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Черновцы+23°... +11°
Виргиния, США
+ 14 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +14 °
Влажность: 60 %
Давление: 747 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:18
Закат 19:57
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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