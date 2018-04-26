В Украине завтра пройдут дожди, во многих областях похолодает (видеопрогноз)

Теплее всего будет на востоке страны.

Завтра в Украине ожидаются дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 апреля, в Украине пройдут дожди, температура до +25°.

Читайте также Ночь на 26 апреля в Киеве стала самой теплой с 1881 года

На востоке практически без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура до +19°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура до +23°.

Согласно народному прогнозу, 27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.