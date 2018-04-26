Из-за шторма тысячи людей на Аляске остались без электроэнергии
Из-за сильного ветра деревья падали на линии электропередач.
На юг американского штата Аляска обрушился сильный ветер, в результате чего тысячи потребителей остались без электроэнергии.
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Из-за непогоды сильно пострадал район Хиллайд в городе Анкоридж. О пострадавших информации нет, однако тысячи людей остались без света, передает Weather Channel.
Перебои с подачей электроэнергии были у 13 тысяч потребителей. Часто это было вызвано падением больших деревьев на линии электропередач.
Напомним, 42 человека стали жертвами шторма в индийских штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш.
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