На Закарпатье объявили штормовое предупреждение
В области ожидаются грозы.
Сегодня, 26 апреля, в Закарпатской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
В Украине сегодня практически без осадков, температура до +27° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.
"По Закарпатской области: облачно с прояснениями, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12, во время грозы местами порывы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 апреля почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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