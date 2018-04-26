На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

В области ожидаются грозы.

Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 26 апреля, в Закарпатской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Читайте также В Украине сегодня практически без осадков, температура до +27° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

"По Закарпатской области: облачно с прояснениями, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12, во время грозы местами порывы 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.