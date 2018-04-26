Ночь на 26 апреля в Киеве стала самой теплой с 1881 года

13:04, 26 апреля 2018
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Температура воздуха в столице установила новый рекорд.

Погода в Киеве установила новый температурный рекорд / фото УНИАН
Погода в Киеве установила новый температурный рекорд / фото УНИАН

Ночь на 26 апреля в Киеве стала самой теплой с 1881 года - столбик термометра не опустился ниже +16°.

В Украине сегодня практически без осадков, температура до +27° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Этот показатель на 2,3° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, которое было зарегистрировано в 1956 году.

В обсерватории отмечают, что такая температура превысила климатическую норму для этого дня на 9,3° и соответствует минимальной температуре 17 июля.

Напомним, в четверг, 26 апреля, в столице без осадков, температура до +22°.

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