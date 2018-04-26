Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

Сегодня, 26 апреля, почти по всей Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"26 апреля на большей части территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля в Украине практически без осадков, температура до +27°.