В Кении в результате наводнений пострадали 210 тысяч человек

Проливные дожди в стране начались еще в марте.

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В Кении более 210 тысяч человек пострадали от притока наводнений, которые продолжают наносить ущерб во многих частях страны.

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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Красного Креста.

Проливные дожди начались в марте, с тех пор были уничтожены дома и фермы, скот - утерян, а дороги и другие объекты инфраструктуры - смыты.

Напомним, минимум два человека погибли из-за сильного ливня в Колумбийском городе Кали.