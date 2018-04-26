В Кении в результате наводнений пострадали 210 тысяч человек

10:45, 26 апреля 2018
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Проливные дожди в стране начались еще в марте.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Кении более 210 тысяч человек пострадали от притока наводнений, которые продолжают наносить ущерб во многих частях страны.

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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Красного Креста.

Проливные дожди начались в марте, с тех пор были уничтожены дома и фермы, скот - утерян, а дороги и другие объекты инфраструктуры - смыты.

Напомним, минимум два человека погибли из-за сильного ливня в Колумбийском городе Кали.

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