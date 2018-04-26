В Индонезии произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 26 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Жертвами землетрясения в Индонезии стали два человека
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 133 км на на север от населенного пункта Тобело. Очаг землетрясения залегал на глубине 87 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Турции пострадали 39 человек. Землетрясение произошло в районе Самсат провинции Адыяман. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км.
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