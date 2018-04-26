Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 26 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 133 км на на север от населенного пункта Тобело. Очаг землетрясения залегал на глубине 87 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Турции пострадали 39 человек. Землетрясение произошло в районе Самсат провинции Адыяман. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км.