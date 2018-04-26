Сегодня в Киеве без осадков, температура до +22°
Вечером в столице до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 апреля, в столице без осадков, температура до +22°.
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 5,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:07.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Украине практически без осадков, температура до +27°.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +10°
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Днепр+27°... +12°
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Донецк+27°... +11°
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Житомир+19°... +9°
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Запорожье+26°... +11°
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Ивано-Франковск+20°... +9°
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Киев+20°... +9°
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Кировоград+27°... +12°
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Луганск+27°... +12°
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Луцк+17°... +8°
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Львов+16°... +6°
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Николаев+25°... +11°
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Одесса+29°... +12°
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Полтава+25°... +10°
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Ровно+17°... +7°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+21°... +8°
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Тернополь+19°... +9°
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Харьков+25°... +10°
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Херсон+26°... +10°
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Хмельницкий+21°... +9°
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Черкассы+25°... +11°
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Чернигов+18°... +8°
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Черновцы+23°... +11°
Виргиния, США
+ 13 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +13 °
Влажность: 61 %
Давление: 748 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:18
Закат 19:57
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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