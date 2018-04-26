Сегодня в Киеве без осадков, температура до +22°

08:30, 26 апреля 2018
15

Вечером в столице до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 апреля, в столице без осадков, температура до +22°.

Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 5,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:45, а зайдет в 20:07.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Украине практически без осадков, температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии произошло землетрясение В Индонезии произошло землетрясение
В Украине сегодня практически без осадков, температура до +27° (карта) В Украине сегодня практически без осадков, температура до +27° (карта)
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Сегодня в Киеве будет солнечно, температура до +21° Сегодня в Киеве будет солнечно, температура до +21°
В Киеве завтра без осадков, температура до +21° В Киеве завтра без осадков, температура до +21°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
61 %
748 мм
5.5 м/с
2 %
Лента новостей