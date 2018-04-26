В Украине сегодня практически без осадков, температура до +27° (карта)

Дожди ожидаются толькона западе страны.

В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 апреля в Украине практически без осадков, температура до +27°.

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На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре практически без осадков, температура до +27°.

Прогноз на 26 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

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