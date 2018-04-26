В Украине сегодня практически без осадков, температура до +27° (карта)
Дожди ожидаются толькона западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 апреля в Украине практически без осадков, температура до +27°.
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках
На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре практически без осадков, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+21°... +10°
-
Днепр+27°... +12°
-
Донецк+27°... +11°
-
Житомир+19°... +9°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+20°... +9°
-
Киев+20°... +9°
-
Кировоград+27°... +12°
-
Луганск+28°... +12°
-
Луцк+17°... +7°
-
Львов+15°... +6°
-
Николаев+25°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+25°... +10°
-
Ровно+17°... +7°
-
Симферополь+26°... +10°
-
Сумы+22°... +8°
-
Тернополь+18°... +8°
-
Харьков+25°... +10°
-
Херсон+26°... +10°
-
Хмельницкий+21°... +9°
-
Черкассы+25°... +11°
-
Чернигов+18°... +8°
-
Черновцы+23°... +11°
Виргиния, США
+ 14 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +14 °
Влажность: 60 %
Давление: 747 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:18
Закат 19:57
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей