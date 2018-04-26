В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов
Землетрясение по соседству с Украиной произошло на глубине 144 738 км.
Вечером 25 апреля в Румынии произошло самое мощное землетрясение, зарегистрированное в стране в этом году.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Как передает 112.ua, землетрясение произошло на глубине 144 738 км в 20:15. Магнитуда составила 5 баллов по шкале Рихтера. Оно затронуло такие города, как Ковасна, Ынторсура Бузэулуй, Тыргу Секуеск, Нехою и Сфынту Георге.
Как сообщал УНИАН, недавно в результате землетрясения в Турции пострадали почти 40 человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+21°... +10°
-
Днепр+27°... +12°
-
Донецк+27°... +11°
-
Житомир+19°... +9°
-
Запорожье+26°... +11°
-
Ивано-Франковск+20°... +9°
-
Киев+20°... +9°
-
Кировоград+27°... +12°
-
Луганск+28°... +12°
-
Луцк+17°... +7°
-
Львов+15°... +6°
-
Николаев+25°... +11°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+25°... +10°
-
Ровно+17°... +7°
-
Симферополь+26°... +10°
-
Сумы+22°... +8°
-
Тернополь+18°... +8°
-
Харьков+25°... +10°
-
Херсон+26°... +10°
-
Хмельницкий+21°... +9°
-
Черкассы+25°... +11°
-
Чернигов+18°... +8°
-
Черновцы+23°... +11°
Виргиния, США
+ 20 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +20 °
Влажность: 60 %
Давление: 758 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:18
Закат 19:57
Фаза луны:
Лента новостей