В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

05:05, 26 апреля 2018
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Землетрясение по соседству с Украиной произошло на глубине 144 738 км.

Сейсмограф / REUTERS
Сейсмограф / REUTERS

Вечером 25 апреля в Румынии произошло самое мощное землетрясение, зарегистрированное в стране в этом году. 

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Как передает 112.ua, землетрясение произошло на глубине 144 738 км в 20:15. Магнитуда составила 5 баллов по шкале Рихтера. Оно затронуло такие города, как Ковасна, Ынторсура Бузэулуй, Тыргу Секуеск, Нехою и Сфынту Георге.

Как сообщал УНИАН, недавно в результате землетрясения в Турции пострадали почти 40 человек.

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