Синоптик рассказала, когда в Украине воцарится летнее тепло до +27°
В Киеве в ближайшую ночь возможен дождь, завтра днем без осадков, максимальная температура воздуха в столице около +20 градусов.
С пятницы, 27 апреля, дождей в Украине станет существенно больше. Также ожидается временное похолодание.
В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, с 28 апреля потеплеет.
"А уже с 28 апреля и все официальные выходные будет замечательная, почти летняя погода с солнцем и температурой воздуха +22+27 градусов", - рассказала Диденко.
Как сообщала Погода УНИАН, 26 апреля в Украине практически без осадков, температура до +27°.
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Днепр+22°... +12°
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Донецк+21°... +10°
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Запорожье+23°... +11°
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Луганск+20°... +10°
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Николаев+25°... +12°
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