Синоптик рассказала, когда в Украине воцарится летнее тепло до +27°

17:19, 25 апреля 2018
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В Киеве в ближайшую ночь возможен дождь, завтра днем без осадков, максимальная температура воздуха в столице около +20 градусов.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

С пятницы, 27 апреля, дождей в Украине станет существенно больше. Также ожидается временное похолодание.

В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, с 28 апреля потеплеет.

"А уже с 28 апреля и все официальные выходные будет замечательная, почти летняя погода с солнцем и температурой воздуха +22+27 градусов", - рассказала Диденко.

Как сообщала Погода УНИАН, 26 апреля в Украине практически без осадков, температура до +27°.

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