В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

17:00, 25 апреля 2018
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Вечером в столице до +18°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 апреля, в столице без осадков, температура до +22°.

В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 5,9 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:45, а зайдет в 20:07.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Украине практически без осадков, температура до +27°.

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