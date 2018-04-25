Завтра в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
Местами температура до +27°.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 апреля в Украине практически без осадков, температура до +27°.
Сегодня в Киеве будет солнечно, температура до +21°
На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре практически без осадков, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 26 апреля
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Погода в Украине
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Винница+23°... +14°
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Днепр+22°... +12°
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Донецк+21°... +10°
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Житомир+22°... +14°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+25°... +14°
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Киев+23°... +15°
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Кировоград+23°... +13°
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Луганск+20°... +10°
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Луцк+22°... +13°
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Львов+23°... +12°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+23°... +13°
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Полтава+21°... +13°
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Ровно+22°... +13°
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Симферополь+23°... +11°
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Сумы+19°... +12°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+25°... +11°
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Хмельницкий+24°... +13°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+22°... +12°
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Черновцы+25°... +13°
Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +12 °
Влажность: 86 %
Давление: 752 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 93 %
Восход: 06:19
Закат 19:56
Видимость: 6.4 км
Фаза луны:
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