Завтра в Украине сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 25 апреля 2018
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Местами температура до +27°.

Завтра в Украине практически без осадков / фото УНИАН
Завтра в Украине практически без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 апреля в Украине практически без осадков, температура до +27°.

Сегодня в Киеве будет солнечно, температура до +21°

На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре практически без осадков, температура до +27°.

Согласно народному прогнозу, 26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

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