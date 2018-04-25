В РФ горит более 80 тысяч га леса

14:01, 25 апреля 2018
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Самая сложная обстановка на Дальнем Востоке.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В России лесные пожары охватили более 80 тысяч га.

В Австралии пожар уничтожил около тысячи га леса

Самая сложная обстановка на Дальнем Востоке. В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации, передает Euronews.

Также из-за засушливой и ветреной погоды риск возникновения лесных пожаров прогнозируется в 36 регионах России. Сотни очагов возгорания ежедневно регистрируют в Центральных районах страны. В МЧС говорят, что в большинстве случаев возгорания виноват человеческий фактор.

Напомним, в течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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