В РФ горит более 80 тысяч га леса
Самая сложная обстановка на Дальнем Востоке.
В России лесные пожары охватили более 80 тысяч га.
В Австралии пожар уничтожил около тысячи га леса
Самая сложная обстановка на Дальнем Востоке. В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации, передает Euronews.
Также из-за засушливой и ветреной погоды риск возникновения лесных пожаров прогнозируется в 36 регионах России. Сотни очагов возгорания ежедневно регистрируют в Центральных районах страны. В МЧС говорят, что в большинстве случаев возгорания виноват человеческий фактор.
Напомним, в течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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