Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках

11:52, 25 апреля 2018
12

В Черниговской области существует вероятность подтопления.

На реках ожидаются повышение уровней воды / украинская Wikipedia
На реках ожидаются повышение уровней воды / украинская Wikipedia

Сегодня, 25 апреля, на водоемах Украины ожидается повышение уровней воды.

В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 25 апреля на Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится дальнейшее затопление заводей и превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов) в Черниговской области.

Напомним, в течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня в Киеве будет солнечно, температура до +21° Сегодня в Киеве будет солнечно, температура до +21°
В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта) В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта)
В Украине завтра без осадков, на западе до +26° (видеопрогноз) В Украине завтра без осадков, на западе до +26° (видеопрогноз)
Два человека стали жертвами сильного ливня в Колумбии Два человека стали жертвами сильного ливня в Колумбии
Синоптик рассказала, какой будет погода на майские праздники Синоптик рассказала, какой будет погода на майские праздники
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +19° В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +19°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
85 %
748 мм
5.0 м/с
93 %
Лента новостей