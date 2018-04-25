Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды в реках
В Черниговской области существует вероятность подтопления.
Сегодня, 25 апреля, на водоемах Украины ожидается повышение уровней воды.
В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 25 апреля на Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится дальнейшее затопление заводей и превышение опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов) в Черниговской области.
Напомним, в течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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