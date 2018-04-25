В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

О пострадавших не сообщается.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Вблизи юго-восточного побережья полуострова Немуро в префектуре Хоккайдо Японии 24 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Читайте также В результате землетрясения в Индонезии пострадали десятки человек

Очаг землетрясения залегал на глубине 90 км. Эпицентр располагался в точке с координатами 43,3 градуса северной широты и 145,8 градуса восточной долготы. Предупреждение о цунами не объявлялось, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Как сообщили в Электроэнергетической компании Хоккайдо, землетрясение не повлияло на работу АЭС Томари. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Турции пострадали 39 человек.