В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
О пострадавших не сообщается.
Вблизи юго-восточного побережья полуострова Немуро в префектуре Хоккайдо Японии 24 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,3.
В результате землетрясения в Индонезии пострадали десятки человек
Очаг землетрясения залегал на глубине 90 км. Эпицентр располагался в точке с координатами 43,3 градуса северной широты и 145,8 градуса восточной долготы. Предупреждение о цунами не объявлялось, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Как сообщили в Электроэнергетической компании Хоккайдо, землетрясение не повлияло на работу АЭС Томари. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Турции пострадали 39 человек.
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