Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность ожидается 25-26 апреля.
В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Сегодня в Киеве будет солнечно, температура до +21°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"25-26 апреля на большей части территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 25 апреля, в Украине без осадков, на западе до +26°.
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