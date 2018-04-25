Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность ожидается 25-26 апреля.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25-26 апреля на большей части территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в среду, 25 апреля, в Украине без осадков, на западе до +26°.