Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

09:42, 25 апреля 2018
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Пожарная опасность ожидается 25-26 апреля.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение ближайших дней почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Сегодня в Киеве будет солнечно, температура до +21°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25-26 апреля на большей части территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в среду, 25 апреля, в Украине без осадков, на западе до +26°.

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