Сегодня в Киеве будет солнечно, температура до +21°

Вечером в столице до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 апреля в столице без осадков, температура до +21°.

Читайте также Синоптик рассказала, какой будет погода на майские праздники

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 5,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 апреля, в Украине без осадков, на западе до +26°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.