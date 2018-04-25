Сегодня в Киеве будет солнечно, температура до +21°

08:30, 25 апреля 2018
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Вечером в столице до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 апреля в столице без осадков, температура до +21°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 5,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 апреля, в Украине без осадков, на западе до +26°.

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