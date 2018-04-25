Сегодня в Киеве будет солнечно, температура до +21°
Вечером в столице до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 апреля в столице без осадков, температура до +21°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 5,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:47, а зайдет в 20:06.
Как сообщал УНИАН, в среду, 25 апреля, в Украине без осадков, на западе до +26°.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+22°... +12°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+22°... +13°
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Запорожье+23°... +11°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+21°... +14°
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Кировоград+24°... +13°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+22°... +12°
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Львов+23°... +11°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+25°... +13°
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Полтава+20°... +13°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+23°... +10°
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Сумы+18°... +12°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+20°... +13°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+23°... +13°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+19°... +12°
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Черновцы+25°... +13°
Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +12 °
Влажность: 82 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 93 %
Восход: 06:19
Закат 19:56
Видимость: 8 км
Фаза луны:
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