В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +26° (карта)

Прохладнее всего будет на востоке страны.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 апреля, в Украине без осадков, на западе до +26°.

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На востоке практически без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +22°.

Прогноз на 25 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает — начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.

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