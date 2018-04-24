В Киеве завтра без осадков, температура до +21°
Вечером в столице до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 апреля в столице без осадков, температура до +21°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 5,0 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:47, а зайдет в 20:06.
Как сообщал УНИАН, в среду, 25 апреля, в Украине без осадков, на западе до +26°.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +8°
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Днепр+20°... +9°
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Донецк+18°... +7°
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Житомир+19°... +9°
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Запорожье+23°... +9°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+16°... +8°
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Кировоград+19°... +8°
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Луганск+16°... +8°
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Луцк+19°... +10°
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Львов+20°... +11°
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Николаев+21°... +9°
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Одесса+22°... +12°
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Полтава+16°... +8°
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Ровно+20°... +10°
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Симферополь+22°... +11°
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Сумы+13°... +5°
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Тернополь+21°... +10°
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Харьков+16°... +8°
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Херсон+22°... +9°
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Хмельницкий+21°... +9°
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Черкассы+17°... +8°
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Чернигов+17°... +7°
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Черновцы+22°... +11°
Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +13 °
Влажность: 73 %
Давление: 762 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков: 83 %
Восход: 06:20
Закат 19:55
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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