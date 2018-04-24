В Украине завтра без осадков, на западе до +26° (видеопрогноз)

16:30, 24 апреля 2018
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Прохладнее всего будет на востоке страны.

Завтра в Украине без осадков / Фото УНИАН
Завтра в Украине без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 апреля, в Украине без осадков, на западе до +26°.

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На востоке практически без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.

На западе Украины без осадков. Температура до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +22°.

Согласно народному прогнозу, 25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает — начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.

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