В Индонезии произошло землетрясение

15:35, 24 апреля 2018
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Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Пали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 24 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В результате землетрясения в Турции пострадали почти 40 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 3 км на на юго-запад от населенного пункта Пали. Очаг землетрясения залегал на глубине 158,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.

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