В Индонезии произошло землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался рядом с населенным пунктом Пали.
Во вторник, 24 апреля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8.
В результате землетрясения в Турции пострадали почти 40 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 3 км на на юго-запад от населенного пункта Пали. Очаг землетрясения залегал на глубине 158,8 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.
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