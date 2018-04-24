В результате землетрясения в Турции пострадали почти 40 человек

13:43, 24 апреля 2018
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Жертв нет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 5,1 в Турции пострадали 39 человек.

Землетрясение произошло в районе Самсат провинции Адыяман. Очаг землетрясения, зафиксированного в 03.34 по местному времени, находился на глубине 7 км, передает агентство Анадолу.

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что жертв землетрясения в Адыямане нет.

"Имеет место материальный ущерб. Пострадал ряд строений. Власти проводят работу по определению масштабов ущерба, устранению последствий, оказанию помощи населению", - сказал он.

По данным Минздрава Турции, в результате землетрясения в Адыямане пострадали  39 человек. В больницы доставлены 35 граждан. 

Напомним, во вторник, 24 апреля, в Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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