В результате землетрясения в Турции пострадали почти 40 человек
Жертв нет.
В результате землетрясения магнитудой 5,1 в Турции пострадали 39 человек.
Землетрясение произошло в районе Самсат провинции Адыяман. Очаг землетрясения, зафиксированного в 03.34 по местному времени, находился на глубине 7 км, передает агентство Анадолу.
Жертвами землетрясения в Индонезии стали два человека
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что жертв землетрясения в Адыямане нет.
"Имеет место материальный ущерб. Пострадал ряд строений. Власти проводят работу по определению масштабов ущерба, устранению последствий, оказанию помощи населению", - сказал он.
По данным Минздрава Турции, в результате землетрясения в Адыямане пострадали 39 человек. В больницы доставлены 35 граждан.
Напомним, во вторник, 24 апреля, в Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,6.
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