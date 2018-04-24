Два человека стали жертвами сильного ливня в Колумбии

За два часа выпало 68,5 мм осадков.

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Минимум два человека погибли из-за сильного ливня в Колумбийском городе Кали.

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За два часа в городе выпало 68,5 мм осадков, сообщает Floodlist со ссылкой на местные власти.

Из-за мощного дождя реки выходили из берегов, вызывая наводнения. Были заблокированы дороги, а многие потребители остались без электричества.

Сильно пострадали районы Силоэ и Ла-Нава. В Силоэ из-за непогоды погибли два человека.

Напомним, шесть человек погибли в результате схода оползня на юго-западе Японии.