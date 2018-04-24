В Никарагуа произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Никарагуа произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 24 апреля, в Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался на северо-западе страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 47 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, два человека погибли, еще 21 пострадал в результате землетрясения магнитудой 4,4 в индонезийской провинции Центральная Ява.