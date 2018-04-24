В Никарагуа произошло мощное землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 24 апреля, в Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,6.
В Японии произошло мощное землетрясение, четыре человека пострадали
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался на северо-западе страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 47 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, два человека погибли, еще 21 пострадал в результате землетрясения магнитудой 4,4 в индонезийской провинции Центральная Ява.
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