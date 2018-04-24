Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках

На Черниговщине существует возможность подтопления.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В течение 23-25 апреля на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 23-25 апреля на Верхнем Днепре, Десне, Сейме продолжится дальнейшее затопление заводей и превышением опасных отметок (нарушение местного транспортного сообщения, подтопление, частичное затопление приречных территорий и объектов) в Черниговской области.

Напомним, 24 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +23°.