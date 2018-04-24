Синоптик рассказала, какой будет погода на майские праздники
В Украине ожидается теплая погода.
Майские праздники в Украине пройдут с теплой погодой, местами ожидаются грозы.
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +19°
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Предварительный прогноз на 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Ничего сложного и синоптично опасного.
Тепло. Все дни +18...+25 градусов. Местами, при более интенсивном солнце, +22...+27 градусов", - пишет она.
По информации Диденко, 30 апреля и 1 мая есть вероятность кратковременных гроз на западе и севере Украины.
Напомним, 24 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +23°.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +7°
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Днепр+20°... +9°
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Донецк+18°... +7°
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Житомир+20°... +8°
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Запорожье+21°... +9°
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Ивано-Франковск+21°... +9°
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Киев+18°... +8°
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Кировоград+20°... +8°
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Луганск+16°... +9°
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Луцк+19°... +9°
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Львов+20°... +9°
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Николаев+20°... +10°
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Одесса+27°... +10°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+20°... +9°
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Симферополь+22°... +11°
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Сумы+14°... +7°
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Тернополь+21°... +9°
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Харьков+16°... +9°
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Херсон+22°... +10°
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