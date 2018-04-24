Синоптик рассказала, какой будет погода на майские праздники

В Украине ожидается теплая погода.

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Майские праздники в Украине пройдут с теплой погодой, местами ожидаются грозы.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Предварительный прогноз на 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Ничего сложного и синоптично опасного.

Тепло. Все дни +18...+25 градусов. Местами, при более интенсивном солнце, +22...+27 градусов", - пишет она.

По информации Диденко, 30 апреля и 1 мая есть вероятность кратковременных гроз на западе и севере Украины.

Напомним, 24 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +23°.