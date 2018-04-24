В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +19°

08:30, 24 апреля 2018
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Вечером температура до +16°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 апреля, в столице пройдет дождь, температура до +19°.

Погода на неделю: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 4,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:49, а зайдет в 20:04.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +23°.

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