В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +19°
Вечером температура до +16°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 апреля, в столице пройдет дождь, температура до +19°.
Погода на неделю: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 4,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:49, а зайдет в 20:04.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +23°.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +8°
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Днепр+19°... +9°
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Донецк+18°... +8°
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Житомир+21°... +9°
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Запорожье+21°... +9°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+20°... +8°
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Кировоград+20°... +9°
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Луганск+18°... +9°
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Луцк+19°... +9°
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Львов+19°... +9°
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Николаев+20°... +10°
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Одесса+22°... +12°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+19°... +8°
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Симферополь+22°... +11°
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Сумы+14°... +8°
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Тернополь+20°... +8°
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Харьков+15°... +9°
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Херсон+22°... +10°
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Хмельницкий+21°... +9°
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Черкассы+19°... +9°
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Чернигов+17°... +7°
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Черновцы+21°... +10°
Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +13 °
Влажность: 84 %
Давление: 762 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков: 97 %
Восход: 06:20
Закат 19:55
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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