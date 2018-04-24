В Украине сегодня пройдут дожди, местами температура до +23° (карта)

08:00, 24 апреля 2018
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Без осадков будет только на юге страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +23°.

Погода на неделю: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

На востоке практически без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.

На западе Украины ливни. Температура до +23°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +19°. В центре также ожидаются осадки, температура до +20°.

Прогноз на 24 апреля / УНИАН
Прогноз на 24 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 апреля - день Антипа священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.

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