В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +19°
Вечером в столице до +16°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 апреля, в столице пройдет дождь, температура до +19°.
Погода на неделю: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 4,9 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:49, а зайдет в 20:04.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +23°.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +8°
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Днепр+17°... +4°
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Донецк+13°... +1°
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Житомир+19°... +8°
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Запорожье+17°... +4°
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Ивано-Франковск+23°... +9°
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Киев+17°... +6°
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Кировоград+17°... +5°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+20°... +10°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+22°... +8°
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Одесса+21°... +10°
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Полтава+14°... +3°
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Ровно+20°... +9°
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Симферополь+20°... +6°
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Сумы+10°... 0°
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Тернополь+20°... +10°
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Харьков+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницкий+20°... +9°
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Черкассы+17°... +6°
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Чернигов+14°... +4°
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Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+ 12 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +12 °
Влажность: 50 %
Давление: 763 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:22
Закат 19:54
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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