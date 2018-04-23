Завтра Украину накроют дожди, на юге и западе до +23° (видеопрогноз)

16:30, 23 апреля 2018
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Без осадков будет только на юге страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +23°.

Погода на неделю: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

На востоке практически без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.

На западе Украины ливни. Температура до +23°.

В северных областях пройдут дожди. Температура до +19°. В центре также ожидаются осадки, температура до +20°.

Согласно народному прогнозу, 24 апреля - день Антипа священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.

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