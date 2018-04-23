Завтра Украину накроют дожди, на юге и западе до +23° (видеопрогноз)
Без осадков будет только на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 апреля в Украине пройдут дожди, на юге и западе до +23°.
Погода на неделю: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
На востоке практически без осадков, температура до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.
На западе Украины ливни. Температура до +23°.
В северных областях пройдут дожди. Температура до +19°. В центре также ожидаются осадки, температура до +20°.
Согласно народному прогнозу, 24 апреля - день Антипа священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 24 апреля
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Погода в Украине
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Винница+20°... +8°
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Днепр+17°... +4°
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Донецк+13°... +1°
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Житомир+19°... +8°
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Запорожье+17°... +4°
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Ивано-Франковск+23°... +9°
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Киев+17°... +6°
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Кировоград+17°... +5°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+20°... +10°
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Львов+22°... +11°
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Николаев+22°... +8°
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Одесса+21°... +10°
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Полтава+14°... +3°
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Ровно+20°... +9°
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Симферополь+20°... +6°
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Сумы+10°... 0°
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Тернополь+20°... +10°
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Харьков+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницкий+20°... +9°
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Черкассы+17°... +6°
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Чернигов+14°... +4°
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Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+ 12 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +12 °
Влажность: 50 %
Давление: 763 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:22
Закат 19:54
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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