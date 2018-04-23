Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках
Существует вероятность подтопления.
Сегодня, 23 апреля, на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Так, 23 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения уровней воды на 2-10 см на Верхнем Днепре, Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и подтоплением территорий и объектов (Черниговская, Сумская области); нарушением транспортного сообщения (Городнянский, Новгород-Северский р-ны) и достижением начальных опасных отметок подтопления пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения (Репкинский, Сосницкий, Коропский, Новгород-Северский р-ны) Черниговской области.
Напомним, в Украине 23-24 апреля ожидаются заморозки на почве и в воздухе.
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