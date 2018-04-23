Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

Пожарная опасность охватила всю Украину.

В Украине сохраняется лавинная опасность / volyn24.com

Сегодня, 23 апреля, по всей Украине ожидается пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки 0-2°, 24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°.