Погода на неделю: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
В пятницу местами до +27°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов потеплеет.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +25°, на востоке до +14°. На западе столбик термометра поднимется до +22°, в центре и на севере - до +16°.
Во вторник, 24 апреля, в Украине пройдут дожди. На юге и западе до +23°.
В среду, 25 апреля, без осадков. Теплее всего будет на западе и юге - до +26°. В остальных регионах до +23°.
В четверг на западе пройдут дожди. Ночью по стране +9°…+14°, днем на западе до +27°.
В пятницу местами пройдут дожди. На юге до +27°, в остальных регионах +15°...+25°.
28 и 29 апреля в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +8°, на остальной территории +9°…+12°. Днем температура по стране +17°...+25°. В воскресенье ночью на востоке до +8°, днем в Украине от +20° до +26°.
Народный прогноз
23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный. 24 апреля - день Антипа священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +24° (карта)
25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает — начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.
26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме. 27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.
28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя. 29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +8°
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Днепр+16°... +4°
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Донецк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запорожье+16°... +3°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+16°... +6°
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Кировоград+16°... +5°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+20°... +10°
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Львов+21°... +12°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Ровно+20°... +9°
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Симферополь+20°... +6°
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Сумы+11°... 0°
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Тернополь+21°... +10°
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Харьков+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницкий+20°... +10°
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Черкассы+16°... +5°
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Чернигов+14°... +4°
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Черновцы+22°... +11°