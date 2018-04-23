Погода на неделю: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

В пятницу местами до +27°.

На этой неделе в Украине будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов потеплеет.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +25°, на востоке до +14°. На западе столбик термометра поднимется до +22°, в центре и на севере - до +16°.

Прогноз на 23 апреля / УНИАН

Во вторник, 24 апреля, в Украине пройдут дожди. На юге и западе до +23°.

Прогноз на 24 апреля / УНИАН

В среду, 25 апреля, без осадков. Теплее всего будет на западе и юге - до +26°. В остальных регионах до +23°.

Прогноз на 25 апреля / УНИАН

В четверг на западе пройдут дожди. Ночью по стране +9°…+14°, днем на западе до +27°.

Прогноз на 26 апреля / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. На юге до +27°, в остальных регионах +15°...+25°.

Прогноз на 27 апреля / УНИАН

28 и 29 апреля в Украине без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до +8°, на остальной территории +9°…+12°. Днем температура по стране +17°...+25°. В воскресенье ночью на востоке до +8°, днем в Украине от +20° до +26°.

Прогноз на 28 апреля / УНИАН

Прогноз на 29 апреля / УНИАН

Народный прогноз

23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный. 24 апреля - день Антипа священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.

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25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает — начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.

26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме. 27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.

28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя. 29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.

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