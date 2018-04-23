Жертвами схода оползня в Японии стали шесть человек

10:39, 23 апреля 2018
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Оползень сошел в поселке Ябакэй на юго-западе страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Шесть человек погибли в результате схода оползня на юго-западе Японии.

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Сход оползня произошел в поселке Ябакэй: земля сошла со склона горы на четыре коттеджа в курортной зоне, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Киодо.

Сразу после происшествия было найдено тело одного мужчины, остальных пятерых женщины сразу найти не удалось. Предполагается, что трагедия произошла из-за эрозии почвы на склоне горы у поселка Ябакэй.

Напомним, в результате схода оползней в провинции Центральная Ява на западе Индонезии 11 человек пропали без вести, еще 14 пострадали.

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