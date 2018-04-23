Синоптики предупреждают о заморозках в Украине
Заморозки ожидаются на почве и местами в воздухе.
В Украине 23-24 апреля ожидаются заморозки на почве и в воздухе.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +16°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"23 апреля утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки 0-2°, 24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 апреля в Украине практически без осадков, на юге до +24°.
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