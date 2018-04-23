Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

09:39, 23 апреля 2018
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Заморозки ожидаются на почве и местами в воздухе.

Украинцев предупреждают о заморозки / фото nkul.livejournal.com
Украинцев предупреждают о заморозки / фото nkul.livejournal.com

В Украине 23-24 апреля ожидаются заморозки на почве и в воздухе.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +16°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"23 апреля утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки 0-2°, 24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля в Украине практически без осадков, на юге до +24°.

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