Сухая, без ливней и с «африканской жарой» в конце месяца: какая погода ждет украинцев в мае
В первую неделю месяца средняя дневная температура поднимется выше отметки плюс 15°С, постепенно показатель будет увеличиваться до +20…+25°С.
Согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине в мае будет сухой, с кратковременными дождями, а в конце месяца страну накроет волна жары.
Мнения зарубежных и украинских синоптиков собрал Meteoprog.
По прогнозам американских метеорологических служб погода в мае 2018 года будет теплой и дождливой. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы, в конце месяца страну накроет волна жары.
По долгосрочным прогнозам украинских экспертов, последний весенний месяц будет более погожим, чем в предыдущее годы. Будет тепло и сухо. «Африканская жара» посетит страну под конец месяца, предполагается, что столбики термометров поднимутся до +28…+30°С. Дожди будут достаточно интенсивными, но кратковременными.
Украинцев предупредили об усилении ветра в ближайшее время
В первую неделю месяца средняя дневная температура поднимется выше отметки плюс 15°С, постепенно показатель будет увеличиваться до +20…+25°С. Ночи также не будут холодными +10…+14°С.
Украинские синоптики прогнозируют, что май в Украине будет достаточно сухим, без затяжных ливней.
По многолетним метеорологическим наблюдениям, самая низкая температура воздуха (+13…+15°С) наблюдается в западных областях, а самая высокая в южных (+15…+17°С).
Средняя температура составляет +13…+17°С. Заморозки в мае бывают достаточно редко. Рекордные холода были зафиксированы в Сумской области -10°С.
Температурный рекорд жары зарегистрирован на юге и востоке Украины, столбики термометров подскочили до +31…+39°С.
Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в горных районах страны - 150 мм.
Как сообщал УНИАН, Украину в ближайшие дни ожидает похолодание.
Погода в Украине
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Винница+19°... +8°
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Днепр+16°... +4°
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Донецк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запорожье+16°... +3°
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Ивано-Франковск+22°... +9°
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Киев+16°... +6°
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Кировоград+16°... +5°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+20°... +10°
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Львов+21°... +12°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Ровно+20°... +9°
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Симферополь+20°... +6°
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Сумы+11°... 0°
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Тернополь+21°... +10°
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Харьков+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницкий+20°... +10°
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Черкассы+16°... +5°
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Чернигов+14°... +4°
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Черновцы+22°... +11°