Сухая, без ливней и с «африканской жарой» в конце месяца: какая погода ждет украинцев в мае

В первую неделю месяца средняя дневная температура поднимется выше отметки плюс 15°С, постепенно показатель будет увеличиваться до +20…+25°С.

Иллюстрация REUTERS

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине в мае будет сухой, с кратковременными дождями, а в конце месяца страну накроет волна жары.

Мнения зарубежных и украинских синоптиков собрал Meteoprog.

По прогнозам американских метеорологических служб погода в мае 2018 года будет теплой и дождливой. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы, в конце месяца страну накроет волна жары.

По долгосрочным прогнозам украинских экспертов, последний весенний месяц будет более погожим, чем в предыдущее годы. Будет тепло и сухо. «Африканская жара» посетит страну под конец месяца, предполагается, что столбики термометров поднимутся до +28…+30°С. Дожди будут достаточно интенсивными, но кратковременными.

Читайте также Украинцев предупредили об усилении ветра в ближайшее время

В первую неделю месяца средняя дневная температура поднимется выше отметки плюс 15°С, постепенно показатель будет увеличиваться до +20…+25°С. Ночи также не будут холодными +10…+14°С.

Украинские синоптики прогнозируют, что май в Украине будет достаточно сухим, без затяжных ливней.

По многолетним метеорологическим наблюдениям, самая низкая температура воздуха (+13…+15°С) наблюдается в западных областях, а самая высокая в южных (+15…+17°С).

Средняя температура составляет +13…+17°С. Заморозки в мае бывают достаточно редко. Рекордные холода были зафиксированы в Сумской области -10°С.

Температурный рекорд жары зарегистрирован на юге и востоке Украины, столбики термометров подскочили до +31…+39°С.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в горных районах страны - 150 мм.

Как сообщал УНИАН, Украину в ближайшие дни ожидает похолодание.