В Киеве сегодня без осадков, температура до +16°

08:30, 23 апреля 2018
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Вечером в столице до +13°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 апреля, в Киеве без осадков, температура до +16°.

В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +24° (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 19:59.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Украине практически без осадков, на юге до +24°.

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