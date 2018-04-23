В Киеве сегодня без осадков, температура до +16°
Вечером в столице до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 апреля, в Киеве без осадков, температура до +16°.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +24° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 2,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 19:59.
Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Украине практически без осадков, на юге до +24°.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +8°
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Днепр+16°... +4°
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Донецк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запорожье+16°... +3°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+16°... +6°
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Кировоград+17°... +5°
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Луганск+12°... 0°
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Луцк+20°... +10°
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Львов+21°... +12°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Ровно+20°... +9°
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Симферополь+20°... +6°
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Сумы+11°... 0°
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Тернополь+21°... +9°
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Харьков+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницкий+20°... +9°
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Черкассы+16°... +5°
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Чернигов+14°... +4°
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Черновцы+22°... +11°
Виргиния, США
+ 11 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +11 °
Влажность: 48 %
Давление: 763 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:22
Закат 19:54
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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