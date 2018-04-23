В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +24° (карта)

08:00, 23 апреля 2018
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Местами дожди ожидаются на западе страны.

Сегодня в Украине практически без осадков / УНИАН
Сегодня в Украине практически без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 апреля в Украине практически без осадков, на юге до +24°.

На востоке пройдут дожди, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +16°. В центре без осадков, температура до +19°.

Прогноз на 23 апреля / УНИАН
Прогноз на 23 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 апреля - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.

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Погода в Украине

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