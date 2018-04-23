В Украине сегодня практически без осадков, на юге до +24° (карта)
Местами дожди ожидаются на западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 апреля в Украине практически без осадков, на юге до +24°.
На востоке пройдут дожди, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +16°. В центре без осадков, температура до +19°.
Согласно народному прогнозу, 23 апреля - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +8°
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Днепр+16°... +4°
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Донецк+14°... +1°
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Житомир+18°... +8°
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Запорожье+16°... +3°
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Ивано-Франковск+22°... +10°
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Киев+16°... +6°
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Кировоград+17°... +5°
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Луганск+12°... 0°
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Луцк+20°... +10°
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Львов+21°... +12°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+25°... +10°
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Полтава+13°... +3°
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Ровно+20°... +9°
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Симферополь+20°... +6°
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Сумы+11°... 0°
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Тернополь+21°... +9°
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Харьков+11°... +1°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницкий+20°... +9°
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Черкассы+16°... +5°
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Чернигов+14°... +4°
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Черновцы+22°... +11°
Виргиния, США
+ 11 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +11 °
Влажность: 48 %
Давление: 763 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:22
Закат 19:54
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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