Прогноз погоды на 23 апреля: на всей территории Украины солнечно и без дождя

17:35, 22 апреля 2018
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Дневная температура воздуха будет достигать отметок от +11 до +24 градусов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Погода в Украине 23 апреля будет солнечной во всех регионах. При этом ни в одной области Украины не ожидается осадков, а дневная температура воздуха будет достигать отметок от +11 до +24 градусов.

Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

Так, погода на западе Украины порадует солнцем и теплом, которое в градусах будет достигать до летних +24. Однако такая температура ожидается только в Закарпатье. При этом в других областях в понедельник не будет намного прохладнее. Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях дневная температура воздуха 23 апреля составит +18+20 градусов.

В то же время в центре и на севере Украины будет немного прохладнее, но тоже солнечно и без осадков. Дневная температура воздуха в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской составит +16+18 градусов. При этом прохладнее будет в Сумской области – +11+13 градусов.

Между тем на востоке Украины в понедельник днем ​​будет от +11 до +15 градусов. Теплее – на Днепропетровщине и Запорожье, где температура воздуха достигнет отметок +18+20 градусов.

На юге Украины 23 апреля погода тоже порадует солнцем и теплом, а температура воздуха ожидается на уровне +18+20 градусов.

Украину в ближайшие дни ожидает похолодание

Прогноз погоды на понедельник, 23 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +14...+16

Сумы – +11...+13

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +18...+20

Донецк – +13...+15

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – +16...+18

Прогноз погоды в Украине на 23 апреля
Прогноз погоды в Украине на 23 апреля

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