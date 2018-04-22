Прогноз погоды на 23 апреля: на всей территории Украины солнечно и без дождя
Дневная температура воздуха будет достигать отметок от +11 до +24 градусов.
Погода в Украине 23 апреля будет солнечной во всех регионах. При этом ни в одной области Украины не ожидается осадков, а дневная температура воздуха будет достигать отметок от +11 до +24 градусов.
Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
Так, погода на западе Украины порадует солнцем и теплом, которое в градусах будет достигать до летних +24. Однако такая температура ожидается только в Закарпатье. При этом в других областях в понедельник не будет намного прохладнее. Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях дневная температура воздуха 23 апреля составит +18+20 градусов.
В то же время в центре и на севере Украины будет немного прохладнее, но тоже солнечно и без осадков. Дневная температура воздуха в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Кировоградской составит +16+18 градусов. При этом прохладнее будет в Сумской области – +11+13 градусов.
Между тем на востоке Украины в понедельник днем будет от +11 до +15 градусов. Теплее – на Днепропетровщине и Запорожье, где температура воздуха достигнет отметок +18+20 градусов.
На юге Украины 23 апреля погода тоже порадует солнцем и теплом, а температура воздуха ожидается на уровне +18+20 градусов.
Украину в ближайшие дни ожидает похолодание
Прогноз погоды на понедельник, 23 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +16...+18
Винница – +16...+18
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +14...+16
Сумы – +11...+13
Полтава – +16...+18
Днепр – +16...+18
Запорожье – +18...+20
Донецк – +13...+15
Луганск – +11...+13
Харьков – +12...+14
Киев – +16...+18
Погода в Украине
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Винница+18°... +6°
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Днепр+19°... +6°
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Донецк+18°... +4°
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Житомир+17°... +6°
-
Запорожье+19°... +6°
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Ивано-Франковск+22°... +5°
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Киев+17°... +7°
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Кировоград+19°... +8°
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Луганск+17°... +5°
-
Луцк+19°... +5°
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Львов+19°... +6°
-
Николаев+22°... +8°
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Одесса+23°... +7°
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Полтава+17°... +5°
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Ровно+18°... +3°
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Симферополь+20°... +6°
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Сумы+14°... +3°
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Тернополь+19°... +5°
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Харьков+17°... +4°
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Херсон+21°... +7°
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Хмельницкий+19°... +5°
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Черкассы+18°... +8°
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Чернигов+16°... +4°
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Черновцы+22°... +9°