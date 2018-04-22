Украину в ближайшие дни ожидает похолодание

В то же время, серьезных осадков завтра не ожидается.

REUTERS

Завтра в нескольких регионах Украины ожидаются заморозки, а 24 апреля похолодание может достичь левобережной Украины.

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Соответствующее предупреждение появилось на сайте Укргидрометцентра.

«23 апреля ночью и утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки 0-2°, 24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°», - отмечается в сообщении.

На странице Гидрометцентра в Facebook, в то же время, сообщается, что 23 апреля в Украине без осадков, лишь днем в восточных областях, вечером и на крайнем западе страны небольшой дождь, местами гроза.

Сообщается также о ветре - преимущественно северо-западном, 5-10 м/сек.

Накануне Гидрометцентр предупредил о чрезвычайном уровне (5-го класса) пожарной опасности в Украине 21-23 апреля.