В результате урагана в Москве погиб ребенок, пострадали 17 человек
Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачи спасти не смогли.
Семнадцать человек, по последним данным, пострадали из-за урагана в Москве, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей.
Жертвой сильного снегопада в Москве стал один человек (видео)
Как сообщают российские СМИ, об этом рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что в результате непогоды в Москве погиб ребенок, пострадали 12 человек. "Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети.
По данным СМИ, еще один человек погиб в подмосковных Мытищах - на него упала унесенная ветром бытовка.
Также сообщается, что три человека пострадали в результате падения дерева, один - после падения рекламного щита, двое - из-за сорванной с дома кровли. На одну из машин на МКАДе упало дерево.
Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности на воскресенье, 22 апреля. По прогнозам метеорологов, температура воздуха упадет до 2–4 C°, также ожидается порывистый ветер до 10 м/с и мокрый снег.
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