В Украине завтра будет тепло и солнечно, осадков в основном не ожидается
Относительно температуры воздуха, то, как объясняет специалист, она несколько снизится вследствие влияния холодного атмосферного фронта.
Погода 22 апреля в Украине будет преимущественно ясной и сухой, правда, в некоторых районах Левобережья ожидаются дожди. Температура воздуха в воскресенье в среднем составит до +20 градусов.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, 20 апреля дожди ожидаются в Приазовье и на северо-востоке Украины.
По температуре воздуха, то, как объясняет специалист, она несколько снизится вследствие влияния холодного атмосферного фронта.
"Будет +14 – +17 градусов, на Западе до +20 градусов. В Киеве в воскресенье – без осадков, температура воздуха прогнозируется в пределах 16 градусов", – добавляет Наталья Диденко.
Прогноз погоды на воскресенье, 22 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +20…+22
Львов – +17…+19
Ивано-Франковск – +18…+20
Тернополь – +17…+19
Черновцы – +18…+20
Хмельницкий – +17…+19
Луцк – +17…+19
Ровно – +17…+19
Житомир – +17…+19
Винница – +18…+20
Одесса – +20…+22
Николаев – +20…+22
Херсон – +20…+22
Симферополь – +19…+21
Кропивницкий – +18…+20
Черкассы – +17…+19
Чернигов – +15…+17
Сумы – +14…+16
Полтава – +16…+18
Днепр – +16…+18
Запорожье – +18…+20
Донецк – +15…+17
Луганськ – +14…+16
Харьков – +14…+16
Киев – +17…+19
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По информации Гидрометцентра, 20 апреля в Украине осадков не ожидается. Самая высокая же температура воздуха прогнозируется на юге – +18 – +20 градусов, а наименьшая будет на Сумщине – +13 – +15 градусов. Ветер в основном будет дуть в северо-западном направлении, а скорость его составит 7-12 метров в секунду.
Погода в Украине
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Винница+23°... +8°
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Днепр+21°... +10°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+24°... +8°
-
Запорожье+21°... +10°
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Ивано-Франковск+26°... +10°
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Киев+22°... +8°
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Кировоград+21°... +10°
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Луганск+19°... +11°
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Луцк+24°... +6°
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Львов+24°... +7°
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Николаев+22°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+21°... +9°
-
Ровно+24°... +5°
-
Симферополь+17°... +6°
-
Сумы+21°... +8°
-
Тернополь+24°... +7°
-
Харьков+21°... +9°
-
Херсон+22°... +11°
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Хмельницкий+24°... +7°
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Черкассы+23°... +10°
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Чернигов+22°... +7°
-
Черновцы+27°... +13°