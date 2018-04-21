В Украине завтра будет тепло и солнечно, осадков в основном не ожидается

Относительно температуры воздуха, то, как объясняет специалист, она несколько снизится вследствие влияния холодного атмосферного фронта.

Прогноз погоды на 22 апреля в Украине / фото УНИАН

Погода 22 апреля в Украине будет преимущественно ясной и сухой, правда, в некоторых районах Левобережья ожидаются дожди. Температура воздуха в воскресенье в среднем составит до +20 градусов.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, 20 апреля дожди ожидаются в Приазовье и на северо-востоке Украины.

По температуре воздуха, то, как объясняет специалист, она несколько снизится вследствие влияния холодного атмосферного фронта.

"Будет +14 – +17 градусов, на Западе до +20 градусов. В Киеве в воскресенье – без осадков, температура воздуха прогнозируется в пределах 16 градусов", – добавляет Наталья Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +20…+22

Львов – +17…+19

Ивано-Франковск – +18…+20

Тернополь – +17…+19

Черновцы – +18…+20

Хмельницкий – +17…+19

Луцк – +17…+19

Ровно – +17…+19

Житомир – +17…+19

Винница – +18…+20

Одесса – +20…+22

Николаев – +20…+22

Херсон – +20…+22

Симферополь – +19…+21

Кропивницкий – +18…+20

Черкассы – +17…+19

Чернигов – +15…+17

Сумы – +14…+16

Полтава – +16…+18

Днепр – +16…+18

Запорожье – +18…+20

Донецк – +15…+17

Луганськ – +14…+16

Харьков – +14…+16

Киев – +17…+19

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По информации Гидрометцентра, 20 апреля в Украине осадков не ожидается. Самая высокая же температура воздуха прогнозируется на юге – +18 – +20 градусов, а наименьшая будет на Сумщине – +13 – +15 градусов. Ветер в основном будет дуть в северо-западном направлении, а скорость его составит 7-12 метров в секунду.