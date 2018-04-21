Украинцев предупредили об усилении ветра в ближайшее время

15:57, 21 апреля 2018
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В то же время будет сохраняться теплая и солнечная погода.

REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что в ближайшее время в Украине усилятся порывы ветра.

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Об этом говорится на сайте ведомства. "В ближайший час с удержанием до конца суток 21 апреля в Украине, кроме Прикарпатья и Закарпатья, ночью 22 апреля в Приазовье порывы ветра до 15-20 м/сек. На территории Киева и Киевской области в ближайший час с удержанием до конца суток 21 апреля порывы ветра до 15-18 м/с", - указано в сообщении.

Как ранее сообщали синоптики, 21 апреля, почти во всех областях будет без осадков, тепло и солнечно. Дожди с грозами возможны лишь на Черниговщине и Сумщине.

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