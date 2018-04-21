Гидрометцентр предупредил о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине
Также, по данным синоптиков, 21-22 апреля продолжится развитие весеннего водополья на Верхнем Днепре, Десне и Сейме.
Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне (5-го класса) пожарной опасности в Украине 21-23 апреля.
На Украину надвигается похолодание, возможен даже снег
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, также 21-22 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения уровней воды на 4-10 см в Верхнем Днепре, Десне, Сейме с последующим затоплением заводей, территорий и объектов (Черниговская, Сумская области).
Вследствие повышения уровня воды ожидается нарушение транспортного сообщения (Городнянский, Новгород-Сиверский районы) и достижения начальных опасных отметок затопления пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения (Репкинский район) Черниговской области.
21 апреля ожидается прохождение максимальных уровней половодья на Псле ниже города Сумы, в среднем и нижнем течении Ворсклы с последующим медленным затоплением заводей.
Как сообщал УНИАН, на выходных в Украине будет по-весеннему тепло, осадков не ожидается.
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