На Украину надвигается похолодание, возможен даже снег
Похолодание ожидается в воскресенье.
В воскресенье, 22 апреля, в Украине ожидается похолодание, в северных регионах возможен снег.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +19° (карта)
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"22 апреля зона холода с северо-востока (там даже видно снег!) выйдет и на нас снижением температуры воздуха. Очередным.
В воскресенье, 22 апреля, днем ожидается +13...+18 градусов, на западе и юге до +20, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях +10...+15 градусов", - пишет она.
По информации Диденко, завтра, 21 апреля, в Украине потеплеет - температура воздуха днем будет достигать +20...+26 градусов, на востоке до +13...+17 градусов.
Напомним, 20 апреля в восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
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Винница+16°... +6°
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Днепр+16°... +5°
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Донецк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запорожье+17°... +6°
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Ивано-Франковск+16°... +4°
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Киев+16°... +7°
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Кировоград+17°... +5°
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Луганск+13°... +3°
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Луцк+17°... +7°
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Львов+17°... +7°
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Николаев+20°... +7°
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Одесса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Ровно+17°... +6°
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Симферополь+15°... +5°
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Сумы+16°... +5°
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Тернополь+16°... +5°
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Харьков+17°... +5°
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Херсон+19°... +6°
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Хмельницкий+16°... +5°
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Черкассы+18°... +6°
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Чернигов+17°... +6°
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Черновцы+17°... +7°