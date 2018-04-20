Киевлян до конца дня будет атаковать шквальный ветер до 18 м/с

Порывы ветра составят 15-18 м/с.

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В Киеве до конца суток 20 апреля ожидаются порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«В Киеве до конца текущих суток ожидаются порывы ветра 15-18 м/с», - прогнозируют синоптики.

Как сообщал УНИАН, на востоке Украины объявили штормовое предупреждение.