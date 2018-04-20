В Японии произошло извержение вулкана Кирисима

Людям запрещено приближаться к вулкану.

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На японском острове Кюсю 19 апреля произошло извержение вулкана Кирисима.

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Извержение группы вулканов произошло недалеко от вулкана Ио на высоте 1700 метров над уровнем моря в 15:43 по местному времени, передает Синьхуа со ссылкой на Метеорологическую службу Японии.

Людям было запрещено приближаться к вулкану, также объявлено о возможности образования пирокластических потоков.

Напомним, на индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана Синабунг.