На востоке Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Сегодня, 20 апреля, в восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге температура до +19° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"20 апреля в восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на выходных в Украине будет по-весеннему тепло, осадков не ожидается. В частности, на востоке страны будет до +19°
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