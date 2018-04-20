Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

На востоке Украины объявили штормовое предупреждение / dailymail.co.ru

Сегодня, 20 апреля, в восточных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"20 апреля в восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на выходных в Украине будет по-весеннему тепло, осадков не ожидается. В частности, на востоке страны будет до +19°